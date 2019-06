Carlos Martini disfruta "con los perros"

En su cuenta de twitter,constantemente interactúa con sus seguidores compartiendo las actividades que realiza con su mascota y a su vez, pone en debate la necesidad de seguir incorporando leyes y proyectos que protejan a los animales.

En las últimas horas, el comunicador compartió en su cuenta de Twitter una foto enternecedora con uno de los perros que usualmente le da la bienvenida a la RPC antes de arrancar con el noticiero:

"En un mundo violento, acelerado e intolerante, díganme si este encuentro con esta bella dama no es un bálsamo para el espíritu. Su mirada transmite paz, algo que perdimos los humanos", reflexionó en la red social.

TIERNA BIENVENIDA. RPC. Lunes 17. Despues de las 11. Llego para el noticiero. En un mundo violento, acelerado e intolerante, díganme si este encuentro con esta bella dama no es un bálsamo para el espíritu. Su mirada transmite paz, algo que perdimos los humanos — Carlos Martini (@680carlos) 17 de junio de 2019

Ante las consultas y comentarios de sus followers, Martini aclaró que este can es uno de los tantos perros y gatos que corretean por los alrededores del canal. "Uno de los gatos suele entrar en el set cuando estoy en el noticiero. Pero no se queda. No le gustaran los noticieros o el conductor", puntualizó con humor.