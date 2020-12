Carlos Gómez: "Viví un infierno en el grupo Vierci"

Hace algunos días Carlos Gómez se lanzó a opinar sobre el farandulero de Lobo Tv Fernando Ruttia (ver nota), que lo llevó a un contacto telefónico con el programa del mismo, "En Boca de Lobos", donde entre otros temas, la conversación muto a la experiencia y posterior desvinculación de Gómez del grupo Vierci.

"Viví un infierno en el grupo Vierci" disparó el periodista mientras relataba sus vivencias con el holding que maneja medios como Telefuturo, Latele y Noticias Paraguay, medios del cual en su momento formó parte entre el 2017 y mayo de este año.

Carlos Gómez quién inició en dicho grupo como parte de la farándula, luego de venir sosteniendo un perfil de presentador de noticias, arranco con su participación en "Baila Conmigo Paraguay" para luego pertenecer al equipo de panelistas de programas de espectáculos como "El Resumen" y "TeleShow".

Tiempo después hasta se puede decir que a modo de redención vuelve al "periodismo serio" del cual siempre fue fanático, según sus propias declaraciones.

Para entonces, Noticias Paraguay, el canal del mismo holding se convierte en su nueva casa donde finalmente se produce un traspié en su carrera que relato el día de ayer en el programa "En Boca de Lobos".

"Yo no voy a dar nombres porque esta gente actúa de manera articulada en redes sociales. Yo me entere que le vendieron toda una campaña a los jefes de que como el tipo que ya se fue a farándula y habló de Miss Tanga, y le hizo nota a un personaje folklórico, va a volver a dar noticias, que credibilidad tiene, eso fue lo que le vendieron siempre a los que tenían que tomar la decisión, por eso nunca se podía dar el pase" (de farándula a noticias).

"Luego se dio, y todos saltaron, todos me hicieron el vacío, todos me ignoraban, es más, en el tiempo que yo estuve ahí, era ignorado políticamente en todas las campañas institucionales, hasta eso. Yo era un fantasma en ese canal, y si, me llegue a sentir muy mal, un pico de estrés, porque era tipo hacerte la vida imposible y buscar cómo cargarte, hasta que después de la noche a la mañana me llaman y me dicen 'ya no queremos contar con tus servicios' y fin de la historia y ahí aparecen todos los caretas."

Actualmente Carlos Gómez es una de las figuras periodísticas más importantes de América Tv y A24, donde junto a otros profesionales como Diego Martinez, hacen el noticiero "América Noticias" por el canal 18 de Tigo Star.