Carlos Gómez: "Tercera vez que me pasa y duele como la primera"

Luego de unos días de llamarse a silencio, el periodista Carlos Gómez compartió en las redes sociales su sentir sobre la ola de despidos en los medios, que terminó por afectarlo.

"Nderakore, 3era. vez que me pasa y duele como si fuera la 1era. Trabajar es más que ganarse la vida, por eso el desempleo genera estrés psicológico. ¿Y los que no tienen ni para comer? ¿Satisfechos con la "respuesta estatal"? Yo no, además huelo complicidad e impunidad", escribió en Twitter.

En Instagram incluso optó por un descargo más extenso. En un video al que tituló "Me quedé sin trabajo y así lo estoy viviendo", confiesa las sensaciones que le genera el desempleo en este momento tan difícil para la economía mundial.

"El lunes perdí mi puesto de trabajo. El grupo donde trabajaba desde 2017 me comunicó la rescisión del contrato. Temblores, dudas existenciales, depresión, desilusión, escalofríos, estrés... Fueron los segundos más oscuros. Y no es para menos: es la tercera vez en la vida que me pasa lo mismo. A veces, a pesar de estar familiarizados con la frustración, nos sigue doliendo. Y duele como la primera vez porque nadie nos prepara para esto", expresa en parte del testimonio.

"Cuesta muchísimo empezar de cero, más en un panorama tan negativo", opina en relación a su futuro profesional.

La conductora Dahiana Bresanovich, afectada por la misma ola de despidos, fue una de las pocas figuras en comentar el video:

"Por un lado celebro, porque alguien más se animó a decir lo que realmente siente y no subió una foto armada con un speech de Mkt! Es duro lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero tenés talento y vas a salir adelante como sea! A ponerle garra! El éxito no es para débiles", expresó Dahiana.

La periodista Carolina Arévalo, conductora del grupo Vierci que logró conservar su puesto de trabajo, también comentó el video de Gómez opinando:

"Imagino como te estarás sintiendo y agradezco que compartas tus sentimientos, eso hace bien querido Carlos. El otro día estaba reflexionando sobre lo que implica quedarse sin trabajo en estos tiempos, tal vez muchos tendrán que desarrollar otras habilidades incluso, porque no resulta fácil encontrar rápidamente un trabajo en el mismo rubro. Espero que ese no sea tu caso, deseo que en poco tiempo vuelvas a los medios, que te conectes con la gente, con las noticias, porque sé perfectamente que te apasiona todo eso. ¡Confiá, por favor!", expresó Carolina.