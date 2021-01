Carlos Gómez: "Yo no necesito salir de ningún closet"

Carlos Gómez visitó uno de los últimos programas online de su compañera de América Tv Norita Rodríguez, donde esta le consultó si el ya "salió del closet".

El presentador de "Buenos Días América" no dudó ni un segundo en responder que él jamás estuvo en un "armario" y que ama a la persona indistintamente del sexo.

"Yo no necesito salir de ningún closet, porque nunca estuve en ningún armario, siempre fui una persona libre que ama con total libertad, que ama sin discriminación y que puede enamorarse de la persona indistintamente del sexo. Siempre fui así y voy a seguir siendo así."

Gómez agregó que nunca le afectó que las personas especularan acerca de su orientación sexual.

"Nunca me hicieron correr con el tema de la sexualidad, nunca me hicieron avergonzarme por lo que soy o por lo que piensan que soy. Yo simplemente vivo la vida, amo, me dejo amar y creo que por eso soy feliz".

El periodista le confesó a Norita Rodríguez que es muy enamoradizo, pero que lleva tiempo sin alguien especial en su corazón.

"En este momento no estoy enamorado, hace mucho que no lo estoy, pero si soy muy enamoradizo".