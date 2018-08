Carlos Gómez contra el CFA: "Levantan la bandera de la moral pero cuando se habla de corrupción de sus 'hermanos', se callan"

El debate comenzó a raíz del presunto desplante de la conductora Karina Doldán a su colega Pelusa Rubín al aire, cuando esta última celebró la renuncia del diputado colorado José María Ibáñez. Mientras los integrantes de 'El Resumen' comentaban lo sucedido, Carlos Gómez lanzó:

"Estoy harto de que haya un grupo de personas en este país que se pasan levantando la bandera de la moral, diciéndole a todo el mundo esto está bien y esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado; vos estás enfermo y podés ser curado. Pero cuando se habla de corrupción de sus hermanos de la iglesia... calladitos. De eso estoy harto. No es un ataque a Magalí Páez porque ella sabe que la aprecio. Estoy harto de la gente que se presenta como guardián de la moral, pero que cuando le toca hablar de bandidos no dicen ni una palabra porque reciben dinero de ellos".

Unas horas después, en un enlace en vivo con Doldán en 'Teleshow', el periodista continuó con su descargo y cuestionó a la conductora: "La iglesia se mete en política porque cuando se debate sobre matrimonio igualitario, aborto, educación sexual en las escuelas, la iglesia toma una posición y hace militancia. ¿Por qué no sentó postura sobre el caso Ibáñez? ¿No te parece que debería hacerlo?"

Doldán cayó en varias contradicciones intentando responderle. No te pierdas el video.

