Cantante de Paiko cuenta su experiencia como COVID positivo: "Este virus es una mier..."

El cantante de Paiko, Enrique Zayas, compartió en sus Instagram Stories un testimonio de su experiencia como COVID positivo.

"La familia se preocupa muchísimo, uno se siente culpable. No pega para nada... En resumen: este virus es una mierda", contaba en sus redes luego de describir los síntomas que lo llevaron a realizarse la prueba.

El posteo llegó a ojos del Ministro de Salud, Julio Mazzoleni, quien lo invitó a grabar un nuevo video relatando los pormenores de su experiencia con el virus.

"Hoy no les voy a hablar de música. Semanas atrás di positivo al COVID", dice Enrique al inicio del material publicado en las redes de Mazzoleni.

"Hoy, a más de 14 días, estoy totalmente recuperado y quería comentarles que sentí una gripe rara, con algunos días intensos. Los días 2 y 3 tuve fiebre con dolor de cuerpo; un dolor de cabeza muy fuerte acompañado por un abombamiento muy molestoso y una sensación de languidez. Uno se siente culpable porque en ese momento no sabe si le contagió a otra persona o no, por eso creo que ahora es momento de no relajarse y de activar todas las medidas que conocemos de memoria hace 5 meses. Este es el momento de cuidarse para evitar pasar mal", insta en el video.

Según anuncia, una vez recuperado se convirtió en donante de plasma:

"Si están recuperados apúntense a donar plasma porque va a ser de muchísima utilidad", invita.

Mirá el video aquí: