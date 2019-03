Cantante Fer Pérez alega "ingresos escasos" y ofrece Gs. 300.000 a su hija menor

Quien fuera su mujer, Laura Estigarribia, lo dejó acusándolo de infidelidad. Poco después, una joven de 18 años recorrió los medios diciendo esperar una hija de él.

Prueba de paternidad de por medio, María Soledad González demostró que la niña que dio a luz en mayo de 2018 era efectivamente hija del músico y la guerra, lejos de apaciguarse, se acrecentó.

PrimiciasYa Paraguay accedió al documento presentado por los abogados del cantante para ofrecer asistencia alimenticia a la niña en cuestión.

En él, Fer Pérez alega no tener salario fijo ni ser empleado de una productora: "Mis ingresos son escasos y rondan aproximadamente el salario mínimo actual", declara, ofreciéndose a pagarle a la madre de la niña una cuota de Gs. 300.000.

Sole González se despachó en Facebook con respecto al monto, diciendo:





"Te comento que en un día de super se acaba eso. El resto asumo yo solita. Decís que no estás en una productora y sos dueño de la Gengi, tu productora. No te exijo un millón de guaraníes solo quiero que sepas que así como te hacés del macho pidiéndome fotos y que recordemos momentos, me gustaría que recuerdes que nuestra hija no se alimenta con 275.000 Gs. Sos una cagada de hombre", sentenció, adjuntando capturas de pantalla de sus conversaciones con él.