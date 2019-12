Y un buen día, Yolanda volvió a la TV

Una de las figuras más queridas de la TV paraguaya se reencontró esta mañana con su audiencia después de un largo tiempo fuera de pantalla.

El Trece fue el canal elegido por Yolanda Park para retornar a los medios. La conductora comparte con Dani Da Rosa la conducción de un formato que -al menos en su primera emisión- recuerda mucho a "Tercer Tiempo".

El magazine mañanero "Será un gran día" se emitirá de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 de la mañana con la presencia de algunos panelistas fijos y otros invitados:

Andrea Quattrocchi se encarga del bloque de espectáculos, en la cocina está Stella Martínez y Mortero Bala se ocupa de los enlaces desde exteriores, además del psicólogo Ramón Torres y la astróloga Annabella Casartelli que también participaron de la primera emisión.

Algunos humoristas de "Tercer Tiempo", como Enrique Pavón -en su rol de abuelo- y Roberto Bernal -como Claudia Valle- también aportaron al programa con su presencia.

“Qué lindo reencontrarnos, qué lindo estar juntos, qué lindo volver a estar aquí en pantalla, gracias. Con un equipo maravilloso, con una familia preciosa les damos la bienvenida a partir de ahora”, dijo Yota al abrir el programa.

Al presentar a Mortero Bala como cronista de exteriores, Dani aprovechó para lanzarle una indirecta sobre su reciente paso por Telefuturo:

"Se fue y nos traicionó pero se dio cuenta que nosotros somos sus amigos y que esta es su familia. Le amamos, le queremos y esta es su casa. Porque donde estemos nosotros, él va a estar", dijo para dar paso a un enlace desde la terminal de ómnibus de Asunción.

Detrás de cámaras, Jorge "Chipi" Vera acompañó el debut de su novia y no se salvó de las bromas. Uno de los momentos más divertidos de la mañana se dio cuando Dani comenzó a presionarlo para que lance una fecha estimada para su boda:

"A mí Chipi todavía no me dijo nada. Yo no sé si él se quiere casar", confesó Yota mientras su compañero gritaba que 2020 será el año de la boda de ambos y que el programa se transmitirá en vivo desde la fiesta.