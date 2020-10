La broma que le hicieron a Yolanda Park

El pasado martes Olimpia quedó fuera de la Copa Libertadores tras ser derrotado 1 - 0 por el equipo ecuatoriano Delfín.

Pues la gran fanática olimpista Yolanda Park fue recibida en su programa 'Será un gran día' con una broma al respecto.

La conductora fue la encargada dar la bienvenida y presentar a una marca ficticia de artículos veraniegos. Inmediatamente al término de la presentación su compañero Dani Da Rosa anunció que la marca ficticia había enviado regalos, en lo que cada uno reveló sus obsequios.

Para Yolanda Park era nada más y nada menos que un delfín inflable.

"Yo no te puedo creer, me están jodiendo de acá a la luna", "Hay animales que uno no quiere ver hoy" dijo la conductora al percatarse de que posiblemente era una broma.

Y efectivamente Dani Da Rosa confesó, "Realmente Summer Time no existe eso nomás quiero decir".

Mirá el simpático momento en: