Belén Bogado será mamá por tercera vez

La locutora de Radio Venus Belén Bogado compartió una divertida foto con 3 tests de embarazo en sus manos y anunció: "No son trillizos, son 3 veces que me hice el test porque no podía creer".

La mami de Catalina y Ricardito dijo estar "feliz y agradecida porque Dios me eligió para ser mamá de vuelta, aunque los pronósticos médicos decían que no era posible, así que fuiste una sorpresa y milagro de Dios".

"Esperé los famosos 3 meses para compartir con ustedes", relató la Tuntuna, "y ahora que por fin llegó el día les cuento con mucha emoción, felicidad y nervios".

"Son tiempos difíciles para ser mamá y tengo muchas preocupaciones, igual que todos. Pero al mismo tiempo siento que esta bendición es una señal de que la vida y el amor siempre triunfan", agregó.

La comunicadora finalizó su posteo diciendo: "Tengo la esperanza de que mi bebé llegará a un mundo lleno de amor y una mejor humanidad después de lo que estamos viviendo".