Bailarina renuncia al programa de 'La Tota' Santillán antes de su estreno

Además de Jazmín Noguera otras dos bailarinas – 'Chiki' y Jessica – renunciaron al proyecto. Entre los cuestionamientos que hicieron en su descargo en las redes, se refirieron al cambio imprevisto de los horarios de ensayo y criticaron el trato que reciben por parte de Diego Percy y del productor general del programa:

"Hace un mes se están preparando para el día del estreno pero los preparativos no prosperan debido a la mala organización. A los bailarines nos discriminan y nos tratan de menos; hasta lo último hicimos para evitar renunciar y tratar de quitar a flote un proyecto que hace aguas por todos lados. Nos reunimos con el señor Mario y el mismo nos dijo que le 'chupa un huevo' si no nos gusta algo, que no le importaba si se quedaban con 2 o tres bailarinas y fue la gota que colmó el vaso. Por nuestra reputación y profesionalismo, decidimos renunciar al proyecto televisivo a fin de evitar que nuestra imagen sea dañada por el fracaso que se avecina", disparó Jazmín en nombre de sus compañeras.

PrimiciasYa Paraguay se comunicó con Diego Percy, co-conductor del programa acusado por Noguera de "decir cosas sin tener la más mínima noción de lo que pasa", y esto fue lo que respondió:

"No sé por qué dijo eso de mí porque yo nunca hablé con esa chica. No tengo idea pero tampoco le doy importancia porque lo que dijo es intrascendente, ni ella entiende lo que dice. Y yo no me meto en los ensayos de las bailarinas. Realmente no es lo mío, no me interesa. Hoy tenemos ensayo general, se está terminando la escenografía que es fantástica... Lo mío es la música; trabajar en la música y seguir creciendo como músico", recalcó Percy.

