Asunciónico 2019: Reviví los mejores momentos de la primera noche del festival

Según cifras de la producción, alrededor de 25 mil personas disfrutaron en el Espacio Idesa de los 16 artistas y grupos que pasaron por los 3 escenarios montados para la ocasión.

La música comenzó pasadas las 16:00 hs. de la mano de grupos nacionales como La Siega Roots, Missmaella, Nine Bits, The Crayolas y Antenna.

Horas más tarde, de la mano de Zhu y Jorge Drexler, llegó el turno de los invitados del extranjero.

Sin parar de saltar, cantar y vibrar, el público disfrutó de la banda originaria de Manchester The 1975, que llegó presentando su disco "A brief inquiry into online relationships".





Pasadas las 23:00, les siguieron sus compatriotas de los Arctic Monkeys. Durante casi dos horas, Alex Turner y compañeros entonaron himnos como "Why'd you only call me when you're high" y "Do I Wanna Know".





Para cerrar la primera noche a todo ritmo, el argentino Pablo Lescano logró, junto a sus Damas Gratis, poner a bailar a un público que ya tenía unas 8 horas de música encima.





Mirá aquí nuestro resumen del evento: