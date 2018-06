Así suena lo nuevo de Andrea Valobra

Falta menos de un mes para el lanzamiento del segundo disco de Andrea Valobra, “Hybrida”. En él, la ex participante del reality “Rojo Fama Contrafama” experimenta por primera vez con sonidos y ritmos latinos. Su idea es “reinventarse sin perder la esencia”, según comentó en una entrevista en Radio Ñanduti.

Con ese afán lanzó “No Oh Oh”, tema que calificó como “el más jugado y experimental” de su carrera. En la letra, compuesta por ella junto a su pareja y manager Dee Arriola, una mujer le dice al hombre que la corteja que es ella quien llevará las riendas de la relación: “A mí no me importa quién seas, si es no es no. Chico de novela hablás demás; si en serio creés que va a funcionar, puedo divertirme sin buscar que alguien me lleve a otro lugar. Mirá, no necesito que me inventes mentiras, también soy lista y no me voy a quedar”, dice parte de la canción.

“Hybrida” sale a la venta en julio. Además de “No Oh Oh” hay otros dos sencillos de ese álbum rotando en las radios locales hace alrededor de seis meses: “No me hagas desaparecer” -cuyo videoclip está disponible en el canal de Youtube de la artista- y “Llegaste fucked up”. Con este disco, Andrea dejará atrás su exitosa etapa como cantante de baladas y clásicos del rock en inglés, para dar paso a una nueva faceta interpretando composiciones propias en español.

Escuchá "No Oh Oh" acá:

