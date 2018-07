Así suena el reggaeton de Luigi Manzoni y Anna Chase!

En 2013, Luigi Manzoni y su hermano Giuliano lanzaban su carrera musical integrando un dúo al que llamaron "Nói". Juntos lanzaron un disco ("Imagino") y abrieron los shows en Paraguay de Justin Bieber, Alex Ubago y Prince Royce, entre otros artistas.

Dos años después los hermanos se separaron y Luigi siguió en la música como solista, conquistando principalmente al público femenino con temas como "Breathe and Calma", cuyo video superó las 35 mil reproducciones y se viralizó en las redes sociales de la mano del #LuigiChallenge, un desafío donde los famosos invitaban a la gente a copiar el paso de baile del video.

Desde entonces, Luigi da que hablar tanto con sus temas propios como con los covers que comparte habitualmente en las redes sociales y ahora a esos éxitos sumó una colaboración con la artista paraguaya Anna Chase, integrante del jurado de "Yo me llamo".

Luigi Manzoni2.jpg Luigi y Anna trabajando en el estudio

Annita, quien tras una carrera enfocada al pop dio recientemente sus primeros pasos en el mundo del reggaetón lanzando "Con las olas", interpreta junto a Luigi el tema "Conmigo No".

En el video de la canción se los ve trabajando juntos en el estudio de grabación, al mismo tiempo que una pareja de actores representa la historia del tema: el final de una relación cuando el hombre descubre que la mujer le es infiel.

"Cambiaste nuestro amor por un idiota que nunca aprendió a entregarlo todo por amor. Te digo yo: conmigo no. Cambiaste nuestro amor por un idiota y en mi corazón no cabe otra desilusión. Te digo yo: conmigo no", dice el coro del tema que en Youtube suma más de 5 mil reproducciones.

Escuchá el tema y disfrutá de su video aquí:

Embed