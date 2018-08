Así se vivió el show de Acho Laterza en el Teatro Latino

Juan Ignacio 'Acho' Laterza tiene 21 años. Cuando empezó en la música cursaba sus últimos años de secundaria, y de presentarse en intercolegiales pasó a dedicarse al arte de manera profesional. Hoy es capaz de llenar un auditorio del tamaño del Teatro Latino sin inconvenientes. Eso fue precisamente lo que hizo el sábado:

"Fue una noche increíble. Me llenó de felicidad compartir con artistas con tanto talento. El público disfrutó cada tema del concierto! Estoy más que agradecido con todas las personas del Team Laterza: llevaron hasta carteles, me pone muy feliz poder contar con su apoyo. Me llenaron de felicidad esa noche", recuerda Acho.

acho2.jpg

Fueron varios los músicos que compartieron escenario con él durante el show, entre ellos Anna Chase, que lo acompañó en su último lanzamiento "Si tú quieres"; Jaime Zacher de 'Bohemia Urbana', quien también cantará con él un tema del próximo disco, y Enrique Zayas de 'Paiko', con quien además de interpretar un tema propio ("La cura") cantó "Quiero", del grupo de Zayas.

Acho lanzó su primer disco, "Estoy aquí", en 2016. Este año lanzará su segundo álbum, y el concierto del sábado sirvió para adelantar algunos de sus sonidos: "La idea de este show fue mostrar algunas de las canciones que formarán parte del nuevo disco que vamos a presentar a finales de este año. El disco va a mostrar una faceta más madura en cuanto a las composiciones y una fusión de diferentes estilos", adelanta.

acho1.jpg

El primer corte, "Si tú quieres", dista mucho de las baladas que lo caracterizaban y apunta más a hacer bailar a la gente. El videoclip de ese tema fue escrito y dirigido por Lali González y transcurre en una discoteca, que es adonde Acho parece apuntar en esta nueva etapa de su carrera.

Mirá el video aquí.

