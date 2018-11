Así fue el paso de los Kchiporros y Nadia Portillo por "Polémica en el Bar"

La última edición de "Polémica en el Bar" contó con invitados del ámbito musical: Chirola Ruiz Díaz y Julio Troche de los Kchiporros compartieron la mesa con Nadia Portillo.

Álvaro Mora, conductor del ciclo, le preguntó a Nadia por su relación con Abel Alfonso. La cantante confirmó que están separados y negó que haya un tercero en discordia. También anunció que su ex produjo sus temas estos últimos meses, por lo cual tras separarse se vio obligada a cambiar de productor: ahora trabajará con Humbertiko, del grupo "Humbertiko y Urbanos".

Uno de los momentos cumbre de la noche se dio con el ingreso de Clara Franco. Interpretando a una empleada doméstica llamada Limpia Barrientos. El personaje de Clara disparó frases que hicieron estallar de risa a la Kchorra, como: "Su marido kue le embarazó a mi vecina" o "Agarrá un hombre alto esta vuelta".

En la entrevista, Álvaro le preguntó qué opina de quienes afirman que ella canta mal. En respuesta, Nadia se comparó con Pablito Lescano y admitió que si bien ambos desafinan, reciben un amor incondicional de los fans que "no se compra; no le podés pedir a la gente que te quiera, ese es un regalo que Dios te da y no sé si tiene fecha de vencimiento".

La artista también anunció que viajará a México en compañía de su nuevo representante a probar suerte en dicho mercado e incluso incursionar en TV.

Los Kchiporros, por su parte, hablaron del mal de barco que sienten luego de tantos años compartiendo el escenario y contaron cómo manejan sus respectivos egos. Mirá la nota completa.

