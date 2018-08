Así celebraron "Las Herederas" su gran triunfo en Brasil

"Las Herederas estamos viajando de vuelta a casa con 24 kilos de Kikitos. Cómo la ven?", escribió en su cuenta de Facebook la actriz Margarita Irún desde el aeropuerto de Gramado, en Río Grande do Sul.

'Kikito' es el nombre de la estatuilla oficial del Festival de Cine de Gramado, que este año celebró su 46° edición. La ceremonia fue protagonizada por una cinta paraguaya, ya que "Las Herederas" se convirtió en la mayor ganadora de la noche llevándose los premios a mejor película y mejor película extranjera, mejor guión, director, actriz y el premio de la crítica.

Las Herederas.jpg Irún, Ivanova y Brun en la alfombra roja del evento

Algo especial se dio con la distinción a mejor actriz, ya que el jurado decidió que era justo premiar a las 3 protagonistas de la cinta y no solo a Ana Brun, algo que sorprendió y emocionó a Margarita Irún y Ana Ivanova.

Justamente fueron ellas dos quienes subieron a recoger el premio. Mirá el video de ese momento.

Embed

"Yo no me esperaba esto. Estaba preparada para leerles unas palabras de Ana Brun. Sobre mí no puedo decir nada porque es imposible", comenzó Margarita Irún, quien da vida a 'Chiquita'.

Luego de leer la carta de agradecimiento de Brun, tomó la palabra Ana Ivanova, más conocida por su rol de 'Angie', para agregar: "Acá hay muchas manos invisibles agarrando este premio. Todos los actores sabemos que nuestro trabajo está protegido por un trabajo en equipo".

Posteriormente, Irún fue entrevistada por un portal de noticias que cubría el festival: "Yo la verdad me quebré un montón de veces porque no podía creer. El trofeo va para mi escuela de actuación como un ejemplo para que mis estudiantes apuesten por el arte y por luchar e ir detrás de sus sueños", dijo y finalizó: "Mi máxima es 'Yo quiero, yo puedo, yo tengo'".

Embed