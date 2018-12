Artistas molestos: Sigue la polémica en torno a los Premios Edda

acá.



Sin embargo, desde el anuncio de los nominados el pasado 20 de diciembre varios actores y directores cuestionaron el proceso de selección de las obras y la labor del jurado.

Marlene Sautú quien suma su voz a las protestas. En un extenso posteo en Facebook, Marlene remarcó la importancia de tener un galardón que distinga la labor de sus colegas pero cuestionó varios aspectos a la organización de los Edda. Ahora es la actriz y docentequien suma su voz a las protestas. En un extenso posteo en Facebook, Marlene remarcó la importancia de tener un galardón que distinga la labor de sus colegas peroa la organización de los Edda.





"Estoy muy en desacuerdo con miles de cosas. Primeramente, no comparto el criterio elitista en la selección de los trabajos nominados. Básicamente, no hay diversidad, no hay variedad, no hay nada de Teatro Independiente, casi no hay comedias, ni teatro popular, ni danza teatro, ni teatro clásico. Lo mejor de lo mejor, muchas veces no está en una sala comercial de teatro sino en la calle, en una plaza, en una casa abandonada, en el patio de un Mercado, en un espacio alternativo, independiente y no tradicional", comenzó.

La primera edición de losse llevará a cabo en marzo próximo, con el fin de distinguir a las mejores obras de teatro, artistas y elencos de 2018.

"Por otro lado, me parece muy falto de ética figurar como organizador y a la vez figurar como nominado. Se comprende que los organizadores no se pueden auto nominar pero creo que no se pueden estar en ambos bandos a la vez, ni acá ni en la China. O estás como organizador o estás como nominado pero las dos cosas, no", cuestionó después.

Marlene también se sumó a la crítica de Patricia Reyna con respecto a los numerosos requisitos exigidos para participar: "Me encantaría saber POR QUÉ hay que inscribirse para estar nominado. ¿Acaso no basta con haber hecho teatro en el año? ¿Acaso no basta con presentar una obra que figure en la cartelera local? ¿Es necesario tener que inscribirse? ¿Es necesario tener que enviar CV, videítos y fotitos? Para el Oscar a Mejor Peli Extranjera, la Academia de Cine de cada país se encarga de enviar a su peli representante. Porque hay más de 200 países en el mundo y ese trámite es necesario. Pero, en nuestro caso, no llegan ni a 80 las obras que se presentaron este año".

La actriz no olvidó a sus colegas de generaciones anteriores, denunciando que la organización de los Edda solo nominó a actores jóvenes dejando de lado a los pioneros del arte teatral en Paraguay: "Me parece una falta absoluta de respeto haber excluido a grandes referentes teatrales que a lo largo de décadas y de todo el 2018 nos han regalado impecables trabajos. Todo bien con la gente joven, pero como jóvenes tenemos que ser conscientes de quiénes estuvieron antes que nosotros", disparó.

