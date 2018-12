Artistas manifiestan su descontento tras conocerse a los nominados a los Premios Edda

En un extenso escrito, la intérprete y directora manifiesta su disconformidad con las reglas y condiciones que debían cumplir las obras interesadas en participar de la gala.





"Los Premios Edda. Su primera edición. Una fiesta del teatro. Pero Equipo Teatro no está en la fiesta, creo que no encontró vestido que ponerse para la ocasión", empieza el descargo.





"Es fácil contar el porqué de la ausencia y difícil entenderlo. No estamos porque no pudimos entregar todos los CV de los actores y actrices y los vídeos a tiempo. Vídeos, así, en plural, porque teníamos ocho obras inscriptas. Muchas obras, muchos personajes, muchos actores y muchas actrices. No todos nos hicieron llegar sus datos", justifica y luego agrega: "Ojalá el año próximo, a modo de sugerencia, pidan los CV después que estén las personas nominadas. Eso evitaría que los grupos con muchas obras y muchos actores y actrices se las vean en figurillas a la hora de conseguirlos. Y los vídeos podrían esperar tal vez un poco más. No es un festival internacional, donde se piden para ver la calidad de la puesta, esos videos son para ser usados en la fiesta de premiación, para poner un pedacito mientras se menciona la obra, solo eso dentro de lo que compete al Premio. Valió la pena dejar obras afuera por algo que va a pasar más adelante y que perfectamente se podría conseguir con más tiempo si la obra resultaba nominada?", plantea Reyna.





Lo más llamativo del texto resulta, sin embargo, una denuncia que realiza al pasar en medio del texto: "No fueron tan rígidos cuando jurados han llegado en mitad de una función, no sé si hayan enviado otro que cumpla con ver completa la función, a veces nos pareció que faltaba venir algún jurado, porque oficialmente no se presentó, no sé, pensamos que habría pagado la entrada".





Leé el descargo completo acá.