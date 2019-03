Arnaldo André reflexiona sobre su carrera en Argentina

El actor paraguayo residente en la Argentina, Arnaldo André, integra actualmente el elenco de la obra teatral "Mentiras inteligentes".

En una interesante nota que le realizó el diario Perfil, André habló de su trabajo en el escenario y confesó que su carrera televisiva hace que no lo tomen muy en serio en el ambiente teatral: "Siento que hay una cierta resistencia para convocarme, tal vez porque tengo mucha imagen televisiva. Pero no me siento mal por hacer comedia, es un género difícil. Yo soy un actor popular que intento arañar el prestigio. Busco ascender profesionalmente", reveló.

En la entrevista, donde lo describen como a un "actor que desde su llegada a la televisión argentina se transformó en sinónimo de Paraguay", André negó haberse sentido discriminado en el país vecino: "Siempre que tengo oportunidad de decirlo subrayo que este país fue de puertas abiertas a la inmigración", finalizó.