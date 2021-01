Ariel León le recordó a Norita su enemistad con Clara Franco

Si no lo sabías, te contamos que Larissa Riquelme no es el único versus memorable de la conductora y ex bailarina Norita Rodríguez.

De visita por el programa dominguero del actor y humorista Ariel León por América Tv, este le recordó a Rodríguez que hace algunos años su relación con la cómica Clara Franco había resultado dañada y nunca se recuperó.

Y es que en la época del programa humorístico Telecomio que tenía como una de las principales a Franco, ésta realizaba una imitación de Norita haciéndose llamar "Urita Rodríguez" que la hizo merecedora de una demanda legal por parte de la caracterizada que explica.

"Me enojé por un tema ético, utilizó hacia un menor de edad un vocabulario que no corresponde" recordó, "Vos podés burlarte de mí, de otra persona, alguien que está en los medios. Pero hay familiares que no están en los medios porque emocionalmente no quieren, no pueden, les cuenta, son tímidos, y eso hay que respetar" explicó agregando, "Evidentemente su ética en ese momento le falló muy mal y utilizó un vocabulario hoy en día carcelable, sería discriminación, y lo hizo hacia un menor de edad muy allegado a mi".

"Ella empezó a decir 'pasa que vos estas celosa porque yo salgo con tu ex' porque la vi salir de la casa de mi ex. Pero es un tema pasado pisado, quién fue, fue" sentenció.

Así también en 2015 cuando la humorista participaba en el programa Baila Conmigo Paraguay donde la ex bailarina era jurado, Norita Rodríguez la trató de "kaigue chalai" y se convirtió en una idea y vuelta con Clara Franco respondiendo "itavyraingo pea" y la devolución "Clara no tiene humor" para finalizar con "Norita es un ente del delirio".

Luego de aquel percance, dos años después, Clara Franco volvió a imitar a Norita Rodríguez en el programa "Vive la Tarde" como "Porita Rodríguez" por única vez. Y en 2019 en dos ocasiones para el tvshow "Telembopi" que también recordó en "Zona de Riesgo" de Ariel León.

"En un programa ella me imitó de nuevo para que yo me piche, ves que hay gente que te imita y te ridiculiza y yo le dije 'Que honor que vos me imites, te agradezco" contó para rápidamente hacer el gesto de una bofetada, el famoso "tovajepete".

"Con altura y educación se le tapa la boca a la gente" sentenció por último.