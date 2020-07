"APA no es solo Bohemia Urbana, Salamandra o Kchiporros", denuncia Jaime Zacher

El cantante Jaime Zacher integra la comisión directiva de Autores Paraguayos Asociados como segundo suplente de la comisión fiscalizadora.

A pesar de ello, manifestó en las redes no estar de acuerdo con algunas medidas tomadas por la entidad exponiendo el caso puntual de un músico y socio de APA llamado Teodoro Ugarte.

"Hoy APA cumple 69 años de vida institucional. El lunes hizo la presentación de balance vía telemática, y de los más de 2.000 socios estuvimos casi 90, sumando a la comisión directiva", relató.

"Unos días antes, uno de los socios me preguntó si podía ver la reunión de Zoom con su teléfono, me reí muchísimo y luego me puse triste. Este señor es Teodoro Ugarte, tiene más de 50 años como socio, tal vez mil canciones son de su autoría y quizás tenga casi cien materiales editados", escribió presentando al hombre de la foto que publicó en sus redes.

"Su historia es parecida a la de muchos creadores de polcas y guaranias, que tienen esa antigüedad como socios. Su vida entera la dedicó a escribir, componer, ensayar, grabar, todo solamente para dar comienzo a su odisea y travesía por todo el territorio paraguayo, recorriendo radios de todo el país para pedir que pasen su canción. Eso no siempre sucedía; lo que sí sucedía siempre era su recorrido por el pueblo que visitó, ofreciendo casa por casa el material que grabó", describió refiriéndose a Ugarte.

"Como si fuera un vendedor de cosméticos o electrodomésticos, él se tomaba un tiempo para hablar sobre su producto, incluso cuando le decían que su música no era lo que se escuchaba en esa casa. También tenía grabaciones de otros colegas, sean mariachis o baladas o lo que tenga a disposición. Repito: la historia de Teodoro Ugarte es igual o al menos muy parecida a la de otros socios de su antigüedad", lamentó.

"Hace tiempo que estas leyendas vivientes, estas enciclopedias de carne y hueso, no lo están pasando bien. Ellos siguen haciendo lo mismo que antes para generar regalías con sus obras, pero llegado el día de cobros se encuentran sin ningún pago. Protestaron muy débilmente, y recibieron la siguiente respuesta: 'Si no se pasa tu música, no cobrás'. Pero el tema es que sí se pasan sus canciones, y si no se monitorean las radios que pasan sus canciones es responsabilidad de la institución, no del compositor, o si esa radio no paga por derechos de autor es responsabilidad del gobierno y no del autor", criticó.

"Otros un poco más crueles les dijeron: 'Esta no es una sociedad de beneficencia'. No creo que los creadores de esta institución no lo sepan, ellos elaboraron y aprobaron los estatutos. Pero la solidaridad y la empatía no le quitan funcionalidad a una institución. Esta institución se construyó sobre fuertes pilares que no son de acero, ladrillo o cemento, más que eso, se construye con el espíritu de cada alma poeta que compone la asociación. Negar que su trabajo existe, es negar historias heroicas dignas de un guión de Hollywood o por lo menos de una serie en Netflix", opinó.

"En esos bolsos cargaron vinilos, luego cassettes, luego discos compactos y hoy en día pendrives. En una entretenida conversación con Francisco Russo, el los llamó a cada uno de ellos 'sello discográfico jyva vy' (bajo el brazo en guaraní), pues bajo sus brazos llevaban su noble, honesto y honrado trabajo", siguió contando.

"No festejo los 69 años de APA, pues formo parte de la comisión directiva (soy segundo suplente de la Comisión Fiscalizadora) y esta comisión directiva tiene sancionado a Teodoro Ugarte y a otros legendarios socios, algunos ancianos. Los han expulsado, entre ellos a aquel poeta que se encadenó a la institución en protesta", cuestionó.

"No existen precedentes de expulsados en la historia de APA y no me enorgullece que seamos nosotros, los artistas de este tiempo, los que escriban ese episodio. Me siento triste, pues si llegamos a la institución fue por la fuerza de nuestras protestas. APA no es solo Bohemia Urbana, Salamandra o Kchiporros", disparó.

"Les ruego a mis compañeros de la comisión directiva, hagan un indulto a estos señores. No dejemos que sus últimos días de vida los pasen expulsados o discriminados por la directiva de una institución que ellos fundaron", pidió.

"Y veamos juntos un camino que encuentre justicia a sus reclamos, como artistas, como sellos, como dueños de radios, como simples ciudadanos, y por sobretodo como sociedades de gestión de derechos sea APA, AiE o SGP. Sociedades a las que siempre salimos a defender, que paradójicamente fueron creadas para defendernos. Solidaridad con los socios fundadores y mis disculpas por lo que están pasando", pidió.

"Ruego, se los pido y exhorto a mis colegas a revocar estas resoluciones, y tratar de solucionar los problemas hablando, discutiendo, reclamando y si es posible terminando con un abrazo y apretón de manos", finalizó.