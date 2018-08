Ángel Barrientos: del periodismo deportivo a la gastronomía

PrimiciasYa Paraguay quiso saber más sobre esta nueva etapa en su vida, y esto fue lo que contó Ángel:

“Hace 2 meses me convertí en papá. Por la mañana trabajo como presentador en el canal PRO y el trabajo en el diario me tomaba toda la tarde, así que decidí salir para dedicarle más tiempo a mi familia y armar un negocio familiar”, comienza.

Angel Barrientos2.jpg

La familia de su esposa, Celeste Palazón, tenía experiencia en el rubro gastronómico, y con su asesoramiento Ángel abrió un local de comida rápida en Fernando de la Mora:





“Estoy incursionando en un ámbito que siempre me pareció atractivo pero que es totalmente nuevo para mí. Mi señora es funcionaria bancaria y madre, y me da una mano en el negocio aportando su visión de mujer. Yo formé un equipo de confianza y voy al negocio todos los días pero no amanezco ahí, aunque estoy todo lo que puedo porque a la gente le gusta el trato personalizado y a nosotros nos caracteriza la buena atención”, cuenta, aclarando que el local abre solo por la noche.





De día, Ángel continúa con su trabajo en PRO y retomó los estudios ya que le falta muy poco para recibirse de abogado, explica. Entre todas esas actividades le dedica tiempo a su hijo Bautista Barrientos Palazón, que en unos días cumplirá 2 meses: “La vida de padre me trata increíblemente bien aunque no duermo nada! Ando bostezando todo el día”, revela riendo.

Angel Barrientos.jpg Ángel y Celeste con su pequeño Bautista