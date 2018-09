PrimiciasYa Paraguay, en las que demuestra ser tan híbrida como su nuevo álbum. Si hay alguien que fue mutando su apariencia desde que inició su carrera en el arte hasta llegar al día de hoy, es Andrea Valobra . Prueba de ello son las fotos que compartió con, en las que demuestra ser tan híbrida como su nuevo álbum.





"La gente nunca me reconoce cuando me ve en algún lugar, porque cada uno o dos meses yo cambio. O a veces me dicen que si no fuese por mis tatuajes no me reconocerían, ya que siempre estoy distinta", nos cuenta Andrea en exclusiva.





Al preguntarle por su look favorito en estos años, Andrea elige el pelo corto: "Negro o de cualquier color, pero corto. Yo me enamoré del pelo corto no solamente por una cuestión de estética sino de comodidad. De hecho nunca me creció mucho el pelo; siempre tuve una medida estándar. Las fotos donde salgo con cabello voluminoso y largo son de cuando usaba extensiones y me era bastante molesto", cuenta.





Andrea Valobra.jpg



¿Pero qué motiva tantos cambios de look? "A veces me cambié el look porque quería marcar el final o el inicio de una etapa en mi vida. A veces estaba pichada con la vida y me iba y me cortaba el pelo o me lo teñía de un color, pero en realidad me gusta mucho innovar", explica.





Con el look que lleva actualmente, 'la chica que grita' se siente bastante conforme: "A veces me dicen que me veo más joven que hace diez años atrás!", ríe, y revela que a su marido le sigue llamando la atención su pasión por el cambio: "A veces me dice '¿por qué no te comprás pelucas nomás?', pero no es lo mismo!", dice sonriendo.





“Hybrida”, el disco en el cual Andrea comparte con la gente su versatilidad, cuenta con 5 canciones inéditas -compuestas por ella junto a Dee Arriola- y una versión de la guarania ‘Asunción’ de Federico Riera. El material está disponible en todas las plataformas digitales.