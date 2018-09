Andrea Valobra estrenó el videoclip de "No Oh Oh!"

En "Hybrida", el segundo disco de Andrea Valobra, la ex participante de "Rojo" experimenta con sonidos y ritmos latinos. Su idea es reinventarse sin perder la esencia.

Con ese afán lanzó "No Oh Oh", tema que califica como "el más jugado y experimental" de su carrera. En la letra, compuesta por ella junto a su pareja y manager Dee Arriola, una mujer le dice al hombre que la corteja que es ella quien llevará las riendas de la relación:

"A mí no me importa quién seas, si es no es no. Chico de novela hablás demás; si en serio creés que va a funcionar, puedo divertirme sin buscar que alguien me lleve a otro lugar. Mirá, no necesito que me inventes mentiras, también soy lista y no me voy a quedar", dice parte de la canción.

Valobra estrenó el videoclip del tema hace unas horas. En él la vemos cantando junto a las integrantes del grupo Las Evas e incluso en algunas tomas hasta se anima a bailar.

Mirá el video:

Con este disco, Andrea dejará atrás su exitosa etapa como cantante de baladas y clásicos del rock en inglés, para dar paso a una nueva faceta interpretando composiciones propias en español.