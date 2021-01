Andrea Valobra dió a luz a Eira

La intérprete de "Algo Más" dió la bienvenida a su hija Eira Nina Arriola Valobra hoy viernes en horas de la tarde.

La misma dió a conocer la noticia del parto minutos antes de ingresar al quirófano a través de una historia en su cuenta de Instagram.

Posteriormente apareció junto a Eira en una publicación donde reveló que la cirugía se programó con un detalle particular, ya que según contó fue con música incluida. Una playlist que entonaba artistas como George Harrison, The Beatles, Ramones y Paul Mccartney.

"Me recibían en sala de parto con una playlist especialmente armada para el momento desde la cual sonaba Michelle de The Beatles... al son de My Sweet Lord de George Harrison, el médico anestesiólogo me colocaba la epidural, posteriormente mi ginecologo y ayudante iniciaban el procedimiento con Baby, I Love You de la banda favorita de su papá Ramones y pegaba su primer grito en esta vida en los brazos de su pediatra con Paul McCartney cantando Hope And Deliverance (esperanza y liberación)."

La cantante expresó que cada canción simbolizaba emociones que sentía en el momento como una película bien guionada.

"Cada canción iba describiendo con exactitud las emociones que iban pasando a través mío en esos momentos. Así llegaba EIRA NINA con música y las mejores vibras de parte de mi increíble equipo médico hoy 8 de Enero a las 14:30 hs."

Así también destacó que no podría ser más perfecto, ya que nace en una fecha importante para la música, que celebra un día como hoy los nacimientos de Elvis Presley y David Bowie.