Impactante relato de Andrea Valobra: "Existe un código de defensa entre los perros"

En un video que supera actualmente las 24 mil reproducciones, la cantante Andrea Valobra denuncia a la policía nacional de "tapar" la culpabilidad de un hombre que habría embestido su vehículo contra el de ella estando bajo los efectos del alcohol.

"Esta madrugada tuvimos un accidente de tránsito con mi hijo y mi marido. Iba manejando yo, mi marido y mi hijo iban atrás. Llego a un semáforo que estaba rojo y tenía a unos cuantos autos esperando y el vehículo que venía atrás mío me impacta. El impacto fue bastante fuerte, nos asustó... Yo tenía cinturón así que no me pasó nada", empieza el relato de Andrea.

"Se acercó a nosotros un testigo que estaba esperando el colectivo en esa zona. Mientras tanto la persona que ocasionó el accidente le dice a mi marido que quiere arreglar con nosotros porque venía manejando desde muy lejos y que había tomado un poco. Nosotros no accedimos a arreglar", continúa la artista en su video.

"Llegamos a la comisaría, me toman la denuncia, yo pido alcohotest y nos llevan en una patrullera hasta la caminera para hacer la prueba. En la patrullera nos vamos 3 oficiales de policía, la persona que ocasionó el accidente y yo; no le permitieron ir a mi marido porque no había lugar", denuncia Andrea agregando que el alcohotest le dio 0 a ella pero positivo al hombre que la embistió.

"En todo momento me hicieron sentir la culpable, como si la que ocasionó el accidente fui yo", cuestiona en el material explicando que en un momento uno de los oficiales se burló de su forma de manejar y cuando el testigo del accidente la defendió el policía decidió "echar al único testigo que teníamos".

Para colmo, con el correr de las horas el hombre que ocasionó el accidente cambió su versión de los hechos diciendo "que yo frené de golpe. No sé a qué acuerdo habrá llegado con el oficial pero hay ese código de fraternidad entre los perros. Como no me pasó nada me tildan de exagerada. No importa la exposición al peligro, lo importante es que yo soy una exagerada. En todo momento me sentí como que yo hice algo mal. Tuve mucho tiempo y eso no está bien. Por eso es que las mujeres luchamos. Me buscaban la vuelta a mí, no al que cometió el accidente. Entienden que hay como un código de 'vamos a defendernos entre los perros, no vamos a creerle a la loca de la mina'? Eso es lo que tenemos que erradicar".

Hasta el momento el video de Valobra recibió 227 comentarios de mujeres solidarizándose con ella y relatando incluso experiencias similares.

Mirá aquí la denuncia completa: