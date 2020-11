Andrea Benítez expresa su amor por los medios

Andrea Benítez, reconocida bailarina y actual conductora de radio y tv estuvo de invitada en 'Buenos Días América' donde le confesó a la conductora Norita Rodríguez que espera volver pronto a los medios porque le apasiona.

La misma se desempeñaba hasta hace un mes como locutora de 'LOS40', emisora que ha tomado una pausa tras vender su dial, que provocó la desvinculación de todos sus radialistas.

Andrea aseguró que le gusta los medios de comunicación y que espera tener aún la oportunidad de desempeñarse como comunicadora de nuevo.

"Hace 30 días no estoy haciendo nada en los medios, volví al mundo del marketing, qué fue lo que yo estudié en la facultad. Y obviamente que quiero trabajar en los medios, me gusta esto, me encanta tener esa llegada al público, todo lo que genera el show de la tele, todo lo que genera también la magia de la radio, entonces estoy esperando la gloriosa llegada de alguna llamadita mágica".

