América Tv con dos nuevas figuras

Así lo dio a conocer las redes sociales del canal local quienes con entusiasmo anunciaron que las bellas comunicadoras formarán parte próximamente de su grilla.

Si bien aún no han revelado los programas y horarios que estrenarán o incluirán a las reconocidas modelos, Leah Ashmore y Gissella Britos también han informado a sus seguidores de esta nueva etapa de sus carreras.

"Desde muy temprana edad me llamó mucho la atención el deporte, en especial el fútbol, ahora poder informar sobre lo que más me gusta en un canal de nivel internacional es un paso súper importante en mi carrera. Me siento orgullosa y feliz de formar parte de esta familia de América Paraguay" dijo Britos en su video promocional para el canal 18 y 22 de Tigo Star.

Por su lado Leah, también en su video promocional expuso, "Estoy muy contenta de formar parte de América Paraguay. Acompañame que junto a un equipo periodístico vamos a estar para informarte. Muy pronto nos vemos, para marcar juntos la agenda informativa."