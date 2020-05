Alejandro López denuncia estafa: "Se hicieron pasar por funcionarios de una telefonía"

En un hilo que terminó convirtiendo a la telefonía en cuestión en tendencia en nuestro país, el periodista Alejandro López denunció haber sido estafado por delincuentes que se hicieron pasar por funcionarios de una conocida empresa de telecomunicaciones:

"Me estafaron! Esta tarde (11 de mayo) fui víctima de estafa a través de una llamada telefónica. Los delincuentes se hicieron pasar por funcionarios de Tigo. Primero me preguntaron sobre el servicio y la calidad, luego me dieron mis datos, sabían todo", empieza el descargo del comunicador.

"Al instante me dijeron mi nombre completo e incluso el plan que tengo y me afirmaron que por ser cliente antiguo me querían hacer 2 regalos: primero me iban a exonerar dos meses el pago de mi plan por el COVID-19, para ello me mandaron un código alfanumérico", continúa el relato.

"Y acá viene lo increíble. El 'código' lo mandan desde el sistema de Tigo; el mismo del cual la empresa te manda sus mensajes de aviso y alertas. Por ende terminé creyendo todo. Luego dijeron que con ese código 'iba a recibir mi exoneración de pago' a fin de mes", explica.

Adjuntando capturas de pantalla de los mensajes recibidos a manera de prueba, Alejandro detalla:

"Para ese entonces ya les creía; es que cómo pueden tener acceso al sistema de Tigo para enviarte el mensaje? Es imposible sin complicidad interna. Después vino lo peor: me dijeron que hay un segundo regalo y que era el más importante", escribe.

"Dijeron que Tigo iba a duplicar todo lo que yo cargue a mi billetera Tigo Money el día de hoy y que a cambio debía tenerles en línea a ellos para que 'escuchen' cómo me trata el cajero cuando hacía la carga de mi billetera. Era para saber la calidad del servicio, dijeron".

"Al no poder cortar la llamada obviamente no te dan oportunidad de hacer ninguna consulta. Además les creí porque el mensaje que me enviaban venía desde el mismo sistema de Tigo. Una vez que hice la carga, me piden que cambie mi clave de Tigo Money", continúa.

"La cambié, y luego dijeron que me iban a dar otro código, marqué y me llevó directo a la opción de 'cambio de clave' de nuevo, allí me dicen que lo introduzca y luego me dieron otro código mas para que pueda 'duplicarse mi billetera'. Lo hice, pero en realidad ese tercer 'código' era una nueva clave que al activarlo les daba a ellos todo el acceso a mi billetera, en solo dos minutos ese dinero (Gs. 3 millones) fue transferido a un número X e inmediatamente fue extraído. Antes que yo pueda siquiera darme cuenta", lamenta.

La denuncia del comunicador generó opiniones divididas: mientras algunos usuarios decían haber sido víctimas de la misma estafa, otros cuestionaban la facilidad con la que Alejandro compartió sus claves con desconocidos.

Tras la denuncia la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público se comunicó con el periodista y según el mismo se comprometió a tomar cartas en el asunto.