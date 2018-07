Alejado de los medios, Alain Soulat revela "Cuando estamos en lo más alto queremos tiempo para disfrutar y cuando lo tenemos... nos falta el dinero".

Se levantaba temprano, subía a la bici e iba a Telefuturo a prepararse para conducir junto a Denise Hutter el programa "El Resumen". Al terminar se dirigía a los estudios de Latele, donde con Elena Aguilar grababa "Todo por Nada", y a la noche acompañaba a Melissa Quiñónez en "Calle 7". Esa fue su rutina durante todo un año, hasta que en enero de 2017 aprovechó que sus contratos habían terminado para aceptar una propuesta que le llegó de Chile.

"Para suerte mía, en febrero de 2017 me contrataron para animar 3 festivales chilenos incluyendo el de mi ciudad, Arauco, pero al terminar la temporada festivalera quedé como en un limbo porque había estado un año afuera del país y en Chile todo había cambiado: la gente que conocía, directores y productores, ya estaban en otras cosas y me di cuenta que en los medios chilenos ya no había espacio para mí", empieza Alain.

"Eso fue duro, puesto que Paraguay me dio una continuidad de horas en vivo en los medios, pero en Chile no podía demostrarlo ya que no se me abrían las puertas de la TV para mí. Así que tomé mis ahorros y enfoqué mis fuerzas en un hostal que habilité en mi ciudad. Eso me tiene contento, pero debo reconocer que fue duro cambiar de rubro. Dedicarme a la hotelería era algo que pensaba hacer de viejo, no a los 41 años", confiesa el conductor, hoy ya alejado de las cámaras.

Su vida en Chile es muy diferente: "Ahora tengo tiempo más que plata, y eso me llevó a cambiar la manera de vivir mi día a día. Es muy loco; cuando estamos en lo más alto queremos tiempo para disfrutar y cuando tenemos tiempo nos falta el dinero. Ahí me di cuenta que tenía que cambiar algunos hábitos y la fórmula empezó a funcionar. La vida que llevo ahora es de playa, perros, fútbol, bicicleta, aire libre y mi negocio".

Alain Soulat3.jpg El conductor con su madre y su perro en Arauco, Chile

Al no encontrar espacio en la TV de su país, PrimiciasYa Paraguay le preguntó si analiza la posibilidad de regresar al nuestro. Esto fue lo que respondió: "Me encantaría volver. Paraguay es mi destino favorito: amo a su gente, mis andadas en bicicleta por el centro o en algún cerro, su comida, mis amigos y recuerdo siempre a la gente que sin conocerme era tan amable conmigo. Tengo mucho de Paraguay en mí, pero no me han llamado para hablar de trabajo y lo entiendo; los costos suben mucho para el que me contrata porque además del salario tiene que pagar alojamiento y mis pasajes a Chile para seguir mi tratamiento. Todo eso complica mucho a la hora de llegar a un acuerdo, pero si me preguntan vuelvo feliz a la TV... solo que no depende de mí".

Con respecto a la esclerosis múltiple que le diagnosticaron en 2011 luego que se desvaneciera en pantalla, Alain explicó: "Mi tratamiento va súper... No sé cuándo podría venir un nuevo brote pero estoy físicamente preparado y con el ánimo lo más arriba posible como siempre. A través de Instagram hablo mucho con otras personas que tienen esclerosis, ahí muestro cómo es mi día y les recuerdo a todos que no hay que dejar el tratamiento. Es duro, no lo negaré, pero se puede salir adelante si es que uno quiere".

Alain Soulat1.jpg Alain mostrando el medicamento contra la esclerosis que se aplica semanalmente

Cuando mencionó su cuenta de Instagram, no pudimos evitar preguntarle por la 'limpieza' que hizo recientemente en dicha red social. Actualmente Alain solo sigue a 13 personas, todas mujeres. La más conocida: Annita Chase. ¿La sigue por su música o por su belleza? "Anna es una muñeca; es preciosa, tiene onda y canta increíble. Tuve la posibilidad de entrevistarla y compartir con ella en la TV. También la escuché cantar en un evento, y la sigo porque la encuentro única. Esto de seguir solo a 13 personas es porque me di cuenta que no tenía interacción con todos a los que seguía, y decidí tener en mi lista solo a mujeres con particularidades especiales. Entre ver lo que hace un hombre, me quedo con lo que hacen estas 13 bellas mujeres", confiesa Alain, quien dice estar soltero y dispara: "Me encantaría formar una familia, pero eso es de a dos y ese 'dos' no está".