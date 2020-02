Ale López: "Muy pronto van a ver lo que ustedes se perdieron"

Dos semanas después de su desvinculación, el periodista Alejandro López fue invitado al programa de C9N "Celebridades".

Consultado por el conductor Marcelo Acosta, Alejandro recordó sus inicios en los medios cuando Red Guaraní aún pertenecía a la iglesia, mencionó la cobertura que marcó su carrera y confesó que aún no ha tenido propuestas laborales relacionadas a los medios, pero que sí ha recibido llamadas de políticos interesados en tenerlo en su equipo:

"Más que de medios, me llamaron políticos para hacer asesorías. Lo que no me esperaba era el ofrecimiento para candidatarme a la concejalía de Asunción. Me gusta la idea porque me encanta la política pero no ahora, no es lo que estoy buscando en este momento. Igual le agradezco a la persona que me llamó", dijo Ale.

El comunicador aclaró que su meta ahora es incursionar en el entretenimiento y que está buscando trabajo en radio.

El momento más interesante de la entrevista se dio al final, cuando Acosta le pidió que imaginara a sus ex jefes frente a él y dijera lo que se quedó con ganas de decirles:

"Gracias por las oportunidades... pero muy pronto van a ver lo que ustedes se perdieron", disparó.