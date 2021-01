Ale López con todo contra Fernando Ruttia

El comunicador visitó el programa mañanero de América Tv donde en una entrevista con la conductora Norita Rodríguez reveló que su regreso a la televisión está cerca luego de un año sin presencia mediática.

El mismo a su vez expuso su indecisión sobre una posible incursión política y desaprobó la existencia de una jerarquía entre el periodismo informativo y de farándula.

López también fue consultado sobre las nuevas figuras del rubro periodístico y cuáles según él son prometedores, pregunta que evitó e intercambio su respuesta por quien NO hacen un buen trabajo.

"No estamos mal pero no se me viene a la cabeza ahora mismo alguien que sea nuevo... Pero sabés quien sí pienso que hace un pésimo periodismo, y no se tampoco si es periodista, pero es este muchacho Fernando Ruttia que está en un canal de cable" dijo sin dudar.

"Cuando las personas recurren a denigrar a otros eso no es realmente periodismo. En todo caso contar lo que sabes, decir lo que crees, pero cuando entras al campo de denigrar al otro es un problema, me parece que no está bien, no es ético" terminó por decir.

El periodista además explicó que ya lleva más de diez años ejerciendo la profesión y que su regreso a los medios debe incluir un proyecto que a él personalmente le guste.