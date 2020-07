Albert Benítez dispara contra ex compañeros de Ab Ovo: "Tony y Tito hicieron algo que yo no esperaba"

El humorista confiesa por primera vez su desilusión por la incursión política de sus ex compañeros y revela: "Me quisieron llevar con ellos; creí conveniente no dar ese paso y hoy soy el único pobre".

En una entrevista concedida al equipo de Buenos Días América, Albert Benítez habló sin filtros sobre sus ex compañeros Tony Apuril y Tito Ibarrola.

Por primera vez desde la incursión de Tony, hoy Senador de la Nación, en el ámbito político, Albert confiesa haber sido tentado por su ex compañero para seguir sus pasos y explica por qué rechazó la oferta:

"Me quisieron llevar con ellos pero yo tengo una opinión formada acerca de la política, entonces creí conveniente no dar ese paso... y hoy estoy arrepentido porque soy el único pobre que tengo que seguir golpeando las piedras", confiesa y agrega:

"Pero tiene su contrapartida beneficiosa también. Yo considero que en 30 años de carrera nosotros cascoteamos y tiroteamos mucho contra la clase política. Para mí eso fue genuino, porque según mi opinión hay un esquema ahí que uno desde adentro no puede cambiar, y menos todavía en algo parlamentario donde se necesitan mayorías. Entonces yo prefiero seguir tratando de concientizar a la gente y cambiar las cosas desde afuera. Desde adentro, yo lo que veo es que mis ídolos de alguna vez solo salen más gordos y con más plata, mientras la gente sigue igual o peor", dispara.

Lejos de lo que cualquier fanático de Ab Ovo podría pensar, Albert también admite haber perdido todo tipo de contacto con quienes trabajaran a su lado durante 30 años:

"Yo no sé cómo están ellos ahora porque hay un distanciamiento entre nosotros justamente para marcar el paso que ellos dieron hacia la política. En mi caso, yo me quedé con la vieja teoría de lo que nosotros pregonábamos. Si bien éramos un grupo de humor, teníamos unos ideales. No sé si llamarle que yo me quedé en una línea y ellos se fueron a otra, pero ellos hicieron algo que yo no hubiese esperado", lamenta.

Sobre la posibilidad de un reencuentro del trío que tantas risas robó a los paraguayos, Albert anuncia:

"Estaba bastante cercana la posibilidad de hacer una película humorística. Yo sé que ellos tienen todavía esa idea, pero yo hoy en día no comparto la posibilidad de retornar como Ab Ovo. Hoy mi idea es hacer un camino aparte, tal como ellos hicieron su camino aparte. Si ellos quieren hacer algo como Ab Ovo yo no me voy a oponer. Sé que podría oponerme pero prefiero dejar que ellos utilicen la marca", finaliza descartando cualquier posibilidad de que Ab Ovo vuelva como trío.

Mirá aquí la entrevista completa: