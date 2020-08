Acusan a influencer COVID positivo de desinformar a sus seguidores

Días atrás, el influencer Abdala Oviedo compartió en las redes sociales su diagnóstico positivo de COVID-19.

Desde entonces describe su lucha contra la enfermedad, pero una recomendación que hizo a sus seguidores se volvió viral recibiendo numerosas críticas.

En un posteo -que luego borró-, Abdala recomendó consumir ciertos alimentos para curarse del virus.

Los datos del posteo estaban errados y en Twitter no tardaron en notarlo:

Ante el escrache, además de borrar el post Abdala hizo una gran cantidad de historias intentando enmendar el error y defendiéndose de las acusaciones:

"De la emoción compartí una información en mi feed de Instagram que habla de la alcalinidad de algunos alimentos y los valores no están bien. Eso quiero aclarar, no existe una alcalinidad del 22% y eso como figura ahí. Pero para que se hagan una idea esos sí son los alimentos que pueden consumir y que les van a hacer super bien. Más que nada ese es mi mensaje; no se guíen por los niveles de alcalinidad de esa listita. Cuídense siempre", empezó diciendo.

Sin embargo, como las burlas no paraban, agregó:

"Me cuesta creer como hay personas que le buscan la quinta pata a todo. Ahora me quieren censurar al punto de no poder compartir mi experiencia. Está más que claro que yo no soy médico y que tampoco le estoy recetando nada a nadie".

En un último video, protestó:

"No entiendo por qué tanto me quieren hacer quedar acá como el malo de la película, yo lo único que estoy haciendo es compartir mi experiencia. No tiene sentido esto que están planteando de que yo estoy tratando de desinformar".

Mirá el video aquí: