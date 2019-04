Acusan a Clara Sosa de "transfóbica" y la atacan en las redes

"Me parece que es injusto (que participen) porque nunca va a tener celulitis", bromeó primero, para luego ponerse más seria y agregar: "Si sos mujer y querés participar en un certamen de trans no vas a poder porque sos mujer".

Clara en todo momento se refirió a las mujeres trans como 'ellos', algo que molestó a numerosos internautas, que no tardaron en manifestar su enojo en las redes sociales.

"Ibas bien hasta que dejaste mal tu imagen, la de tu país y la del concurso, cabeza hueca", criticó un seguidor de nombre Alejandro Mares.

"Homofóbica, no deberías ser reina", opinó el dueño de la cuenta @agvldr.

"Hasta hoy fui tu fan", sentenció el usuario @soynaturalskin.





En otros mensajes la tildaron de ignorante, de hablar de cosas que no sabe y protestaron: "Yo creía que la organización Miss Grand transmitía un mensaje de paz. Al parecer no es así. Si no te parece bien la inclusión de transgéneros, no deberías de expresar esa opinión mientras eres la reina de este año. Diciendo estas cosas no cumples el papel que deberías cumplir. ¿Paz? Bullshit. Tus palabras están llenas de ignorancia y odio".