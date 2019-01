A 9 años del atentado que puso fin a la carrera de Salvador Cabañas

Pero en la madrugada del 25 de enero, en el baño del "Bar Bar", un narcotraficante más tarde identificado como José Jorge Balderas Garza, apretó el gatillo que puso fin a la carrera profesional del futbolista apodado "el Mariscal".





"Estaba en el bar, entré al baño y esa persona me comenzó a increpar y después me disparó. Después quedé en coma. No actué mal. Si retrocediera el tiempo hubiese hecho lo mismo, tanto en mi vida personal como en lo deportivo. Logré todo lo que quería. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme", reflexionó Cabañas unos meses atrás hablando con el medio chileno La Cuarta.





Como producto del disparo en la sien, el Chava sufrió la pérdida de la memoria y estuvo internado más de un mes. Los médicos no se atrevieron a extraerle la bala, que hasta ahora lleva alojada en la cabeza.





Con el tiempo Salvador perdió gran parte de su fortuna, se separó de su esposa María Lorgia Alonso y si bien intentó regresar al fútbol profesional en 2012, solo jugó dos partidos (sin completarlos) antes de retirarse de las canchas definitivamente.