6-0 para Florencia Gismondi en pelea tuitera con Milva Gauto

Este fin de semana, las conductoras Florencia Gismondi y Milva Gauto protagonizaron un inesperado encontronazo tuitero.

Todo comenzó cuando Flo retuiteó un posteo que decía "Dictadura es igual a analfabetismo".

Milva decidió compartir ese tuit, opinando:

"No querida, y con esto no justifico la dictadura, pero esa palabra no es sinónimo de analfabetismo, ahí le tenés al pueblo cubano, venezolano, chileno, aparte de cultura tienen amor a su patria y creo que ese es el problema de algunos aquí".

Sumándose a los internautas que acusan a Milva de ser "influencer" del gobierno de Mario Abdo, Flo no se guardó nada y respondió:

"Sorry, Milva. Me olvidé por un instante que tu Marito es el hijo del secretario de Stroessner. La dictadura solo da buenos cheques. ¡Mi error!".

Retrocediendo hasta los tiempos del Dr. Francia, Milva le respondió a Florencia diciendo:

"El General Stroessner como el Dr Francia es parte de nuestra historia y las historias no se borran con odio. No hay cheque que pague el amor a la patria y a la historia sin justificar dictadura. Sorry, not sorry, el error fue mío, pensé que me darías una respuesta más inteligente".

Los comentarios acusándola -una vez más- de ser vocera del oficialismo, la llevaron a aclarar que no pertenece "a ningún grupo" sino que opina como lo hace porque es "antiglobalista":

Florencia ya no respondió a los tuits de Milva, pero ante la insistencia de la gente -que tuiteó el nombre de Milva Gauto hasta convertirlo en tendencia- la locutora siguió defendiéndose y aseguró que sus pensamientos "no tienen precio":