Las 5 series favoritas de Fátima Fernández

Ya desde hace algunos años la series de televisión y plataformas de streaming han sido el entretenimiento favorito de muchos, envolviendonos en sus historias capitulo tras capitulo, recolectando fanáticos y adictos a la ficción.

Hoy en día existen incontables series que han formado parte de la historia del entretenimiento y varias de estas que se han vuelto memorables.

En este caso la actriz, comunicadora y mediática Fátima Fernández revela para Primicias Ya cinco de sus series favoritas de todos los tiempos. ¡Así que vamos a ello!

5. When They See Us (Así nos ven) • Netflix

- Trata sobre un grupo de chicos injustamente acusados de un asesinato, a causa del racismo en Norteamerica a inicios de los 90. Considero más esencial que nunca este tipo de historias ya que lamentablemente esta problemática aun sigue vigente tanto en USA como en el resto del mundo.

4. Stranger Things • Netflix

- Me gusta que esté situado en los 80’s porque amo toda la música y la cultura pop de esta década, además de las excelentes actuaciones y un universo muy bien explorado.

3. Friends • Netflix, HBO, Amazon Prime Video

- Me parece que es un clásico de la comedia y por ende jamás pasa de moda. Es una receta infalible para los malos días.

2. Anne with an E • Netflix

- Por la sencillez e inocencia de la serie que tiene un fuerte discurso feminista necesario para las nuevas generaciones.

1. Game of Thrones • HBO Max, HBO Go, Hulu

- Es mi favorita, a pesar de que la última temporada no fue lo que los fans esperábamos. Me parece que fue una producción incomparable en la historia y que la historia estuvo excelentemente contada, con un reparto a la altura de la serie.