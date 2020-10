Los 4 famosos más "insoportables" según Toñito Gaona 

El mediático fue invitado a 'Buenos Días América' donde charló con la conductora Norita Rodríguez y confesó que jamás ha sido un 'Ataja Carteras' como se lo conoce mediáticamente.

"Soy una diva para atajarle la cartera a alguien" disparó el eterno amigo de las modelos.

En dicha entrevista aprovecho y citó a cuatro famosos que según él son "insoportables" y a continuación te presentamos la lista.

1) Pati Ginzo

"Cómo se llama esta chica tan desagradable... Pati Ginzo. La persona más insoportable con quién compartí un programa es ella."

2) Carlos Ortellado

"Que tipo tan pedante que está en televisión, no se porque está pero bueno. Es un tipo que a mí por ejemplo no me compra, no me vende, nada. Está ahí. Creo que él es homofóbico, una me fui a un programa y él se enojó porque yo iba a estar en ese programa... Siempre es mala onda conmigo, seguro se quiere abrir."

3) Carlos Gómez

"El es muy argelado, siempre no saluda. Nunca saludó él, osea, yo siempre iba a su programa y nunca saludaba, siempre miraba hacia abajo. Muy desubicado de su parte, es un tipo muy inteligente, habla tan bien, tan churro, pero es muy desubicado. Muy creído."

4) Amparo Velázquez

"Ella también es muy desagradable, es muy yrei, es mandi'o pýra, ndahei, es muy yrei la chica, tiene talento seguro, por eso está ahí."

Además de otros temas, habló sobre el carácter "difícil" de las modelos, y aseguró que la mayoría de ellas no quieren trabajar por lo que rechaza la idea de ser manager de las chicas.