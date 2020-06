10 años de la foto más importante para Larissa Riquelme

Este domingo se cumplieron 10 años de la recordada foto de Larissa Riquelme gritando un gol de la albirroja durante el partido contra Italia.

La instantánea donde se la veía gritando con un celular entre los pechos la convirtió en la novia del mundial exactamente 10 años atrás:

"Hoy 14 de junio. Aproximadamente en este horario los medios internacionales se preguntaban '¿Quién es esta hermosa paraguaya que está robando suspiros?' Varios medios como As, Marca y otros medios de España me daban portadas y portadas! Jamás me hubiera imaginado! Hoy 10 años. Luego Marca me tituló como la novia del mundial y As como la reina del mundo", recordó la modelo.

"Luego ya conocen la historia que me llevó a recorrer más de 50 países en el mundo siendo tapa de las mejores revistas internacionales, imagen de empresas, haciendo presencias en programas de TV. Participación en novelas! Mini series, co- conductora de los premios MTV Brasil y varios más! Nada más que decir. Gracias!", exclamó Larissa.

"Aquí les dejo estas hermosas fotos! Gracias también a Jorge Sáenz, el fotógrafo que me dio este hermoso regalo", finalizó.

Larissa celebró el aniversario en la cama, con una sesión de fotos en baby doll.

La novia de Jonathan Fabbro cerró su posteo con la foto más sensual de las tres que publicó:

De piernas cruzadas, en ella se la ve más cerca de la cámara con el teléfono entre sus pechos, imitando la imagen que la catapultó a la fama.