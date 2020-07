"De mis 50 trajes ninguno es liso, azul o negro", confiesa el abogado 'Animal Print'

"Soy el abogado que sacudió al país"; con esas palabras se presenta en Twitter Valentín Domínguez, más conocido como el 'Doctor Leopardo'.

El hombre del momento visitó el programa de América TV 'Buenos Días América', donde fue entrevistado por Eva Rodríguez y Diego Martínez.

El letrado de 32 años contó que trabaja desde los 5, cuando se desempeñaba como lustrabotas:

"Vengo de una casa de hule, mis padres la construyeron de cartón", recordó.

"Hay una minoría de profesionales que consideran que mi vestimenta ridiculiza a la profesión", confesó, "pero un abogado tiene que acudir al tribunal con traje y corbata. En la acordada en ningún lado especifica el color o el diseño, eso ya depende del gusto personal", dijo en su defensa.

La inspiración detrás de sus extravagantes looks llega desde Puerto Rico: "Yo soy muy seguidor del cantante Anuel AA. Él utiliza un refrán que dice 'real hasta la muerte' y yo me inspiré en él. Yo me considero real, auténtico, no le copio a ningún otro profesional", declaró.

De los 50 trajes que posee hasta el momento, "ninguno es liso, azul o negro, todos son estampados. El más llamativo es fucsia", reveló, admitiendo la influencia de su mujer en los looks que lo hicieron famoso:

"El paraguayo quiere ser machista pero nuestra historia se da gracias a la mujer. Mi señora prácticamente impone las reglas de conducta en la casa, no yo, y es ella quien selecciona el color de mis trajes y me dice 'este te queda bien'".

Según confesó, la popularidad influyó positivamente en su carrera: su aparición en los medios aumentó su cartera de clientes.

"Nunca en mi vida recorrí la república del Paraguay como desde que me volví famoso. En mi teléfono no paro de recibir denuncias. Hace 3 meses que no estoy durmiendo bien. Trabajo me sobra", finalizó.

