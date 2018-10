Octubre Tv presenta el Festival de Cine FICSUR en la primera edición online

El Festival Internacional de Cine de los Países del Sur del Mundo (ficsur) tendrá su versión online. Se realizará entre el 25 y 28 de octubre y será el primer Festival Internacional de Cine realizado en la Argentina a través de internet en exclusiva y de manera gratuita para OctubreTV, la nueva plataforma de difusión de contenidos audiovisuales. Allí, ademas, podrá votar por su película favorita a través de www.página12.com



En esta edición participan 18 países en competencia internacional y más de 50 películas nucleadas en torno al eje MUJERES Y CINE, temática insoslayable en estos tiempos.



FICSUR ONLINE es la edición por internet del Festival Internacional de los Países del Sur del Mundo, que nació en 2017 con la intención de visibilizar films de América Latina, África y Oceanía. OctubreTV, nace con el objetivo de difundir contenidos audiovisuales locales e internacionales y generar un nuevo espacio y será de manera gratuita. La plataforma VOD es una nueva señal del Grupo Octubre y está dirigida por la cineasta Paula de Luque.



PROGRAMACIÓN COMPLETA FICSUR ON LINE 2018

COMPETENCIA INTERNACIONAL FICCIÓN



Disponible 25 y 26

1. Rey, Niles Atallah - Chile/ Francia

2. Medea, Alexandra Latishev Salazar - Costa Rica

3. La educación del rey, Santiago Esteves - Argentina

4. Los Ojos Llorosos, Cristian Pellegrini - Argentina

5. Viejo Calavera, Kiro Russo - Bolivia

6. Vergel, Kris Niklison - Argentina

7. Los buenos demonios, Gerardo Chijona - Cuba

8. Atrás hay relámpagos, Julio Hernández Cordón - Costa Rica

8. Las olas, Adrián Biniez - Argentina/Uruguay

10. El techo, Patricia Ramos - Cuba/ Nicaragua



Jurados:

FRANCISCA GAVILAN (CHILE) Actriz

MAIA DEBOWICZ (ARGENTINA) Crítica de Cine y Periodista

NATALIA GARAGIOLA (ARGENTINA) Directora de Cine



COMPETENCIA INTERNACIONAL DOCUMENTAL



Disponible 25 y 26

1. Juntas, Nadina Marquisio, Laura Martínez Duque - Argentina/Colombia

2. Ejercicios de Memoria, Paz Encina - Paraguay

3. La directiva, Lorena Giachino Torréns - Chile

4. No viajaré escondida, Pablo Hernán Zubizarreta - Argentina

5. Robar a Rodin, Cristóbal Valenzuela Berríos - Chile

6. Desierto No Cierto, Dubi Cano Reyes - Chile

7. Algo quema, Mauricio Ovando - Bolivia

8. Un tal eduardo, Aldo Garay - Uruguay

9.La felicidad del sonido, Ana Endara Mislov - Panamá

10.Regreso a General Vallejos, Carlos Castro – Argentina



Jurados:

ANDREA TESTA (ARGENTINA) Directora

EMILIO BERNINI (ARGENTINA) Profesor y Ensayista

VIRNA MOLINA (ARGENTINA) Directora



COMPETENCIA INTERNACIONAL DE CORTOS



Disponible 25 y 26

1. Martuca, Ricardo Valenzuela - Chile

2. Tropas especiales de agitación, Julián Díaz Seijas - Argentina

3. Há Um Zumbido Há Um Mosquito São Dois, Ery Claver - Àngola

4. Casa Cheia, Carlos Nigro - Brasil

5. Entre dos aguas, Matias Lucchesi - Argentina

6. El hombre de cartón, Michael Labarca - Venezuela

7. Selva, Sofia Quiros - Costa Rica

8. Las fuerzas , Paola Buontempo - Argentina

9. El sueño de Ana, José Luis Torres Leiva – Chile



Jurados:

MARIANA BOMBA (ARGENTINA) Directora de Fotografía y Productora

MARINA GLEZER (ARGENTINA) Actriz

MELANIE SCHAPIRO (ARGENTINA) Productora



FOCO AMAL RAMSIS (Egipto)



Disponible 27 y 28

1. Athar El Farasha (La Estela de la Mariposa)

2. Mamnou (Prohibido)

3. Bass Ahlam (Solo Sueños)

FOCO JOSÉ LUIS TORRES LEIVA (Chile)

Disponible 27 y 28

1. Obreras saliendo de la fábrica

2. El viento sabe que vuelvo a casa

3. Ver y escuchar

4. Verano

5. Tres semanas después

6. El cielo, la tierra y la lluvia

7. Ningún lugar en ninguna parte

FOCO PARAGUAY

Disponible 27 y 28

1. Hamaca paraguaya, Paz Encina

2. Cuchillo de Palo, Renate Costa

3. Resistente, Renate Costa y Salla Sorri

4. Hoy partido a las tres, Clarisa Navas

5. La última tierra, Pablo Lamar

PANORAMA FICSUR ON LINE 2018

Disponible 27 y 28

1. A punto de despegar , Lorena Best y Robinson Díaz - Perú

2. Actriz, Fabián Fatorre - Argentina

3. La cena blanca de Romina, Fernando Rizzi y Hernán Martín - Argentina

4. Pervomaisk, Flora Reznik - Argentina

5. La culpa probablemente, Michael Labarca - Venezuela

6. Trasumano, Nadia Lozano - Argentina

7. Los felices, Sabrina Farji - Argentina