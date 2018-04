Un perro con cara de humano causa furor

Se llama Bob y es un curioso perro, pero no por alguna habilidad especial sino debido a que su rostro se asemeja al de un humano, según se deja ver en una fotografía que asombra a propios y extraños.



La imagen fue subida a la red social Reddit por el usuario emceegrath, quien dijo que el can pertenece al "amigo de un amigo" suyo. No dio más información sobre la mascota y se limitó a escribir: "Parece que tiene cara de hombre".





Embed Dog Has A Human Face, We Can't Stop Staring https://t.co/u7csETgGPB — BOB 94.9 (@BOB949FM) 27 de febrero de 2018

Los comentarios no se hicieron esperar.



El usuario flyhighdandelion dijo: "Tiene los ojos más humanos que he visto en un perro".



SIESTA_FIESTA 5 comentó: "Sí. Creo que son los ojos los que hacen que el perro parezca tan humano".



HilarityEnsuez afirmó: "Probablemente tiene mucho que ver con el corte de pelo corto alrededor de los ojos, especialmente las cejas y el hocico. Las cejas son en realidad una de las partes más identificables del rostro humano".