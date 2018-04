Hizo viral la foto de su novia engañándolo

"Mi novia no se dio cuenta que vinimos a la misma fiesta", escribió Mariano en Twitter junto a la imagen en la que se ve a su hasta entonces novia a los besos con otro chico. La joven nunca se enteró que había tenido a su pareja a su lado hasta que la foto se hizo viral.





La joven nunca se dio cuenta de que su novio la había visto y se enteró de todo cuando la situación se viralizó y se convirtió en motivo de cientos de memes en apoyo al joven. Aunque trató de enmendar la situación su ex ya no la tomó muy en serio.

Ante la insistencia de sus seguidores, el joven de 20 años y oriundo de Quilmes- compartió luego varios mensajes que su ya ex novia le envió buscando el perdón y la reconciliación. "Tomé, me puse en pedo y el pibe me rompía las bolas de que me quería dar. Yo le decía que no, que no, hasta que me hinché las bolas y le dí", fue la insólita explicación que, al parecer, no convenció al engañado novio.

Embed Como insisten lptm. Seguros de que quieren saber la tercera parte?? — Nano⚕ (@Marian0Nicolas) 9 de marzo de 2018

