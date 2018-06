Norma Aleandro defendió a Ricardo Darín de las acusaciones de Bertuccelli

Valeria Bertuccelli disparó contra Ricardo Darín en el programa de Luis Novaresio le dio pie al inicio de un escándalo que finalizó con la opinión de Norma Aleandro, quien salió a hablar a favor del intérprete, con la autoridad de haber sido la Directora de la obra "Escenas de la vida conyugal", durante la cual, la mujer de Vicentico, se retiró después de un año, por "mal trato", según relató en el ciclo del laureado periodista. Las declaraciones quedisparó contraen el programa dele dio pie al inicio de un escándalo que finalizó con la opinión de, quien salió a hablar a favor del intérprete, con la autoridad de haber sido la Directora de la obra, durante la cual, la mujer de Vicentico, se retiró después de un año, por "mal trato", según relató en el ciclo del laureado periodista.

"Cuando la vi ayer en la televisión no podía creer lo que estaba diciendo... Me sorprendió mucho porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve presente incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran. Seguí de cerca la obra que fue fantástica...", arrancó a contar Aleandro en exclusiva para Exitoina.

Y agregó: "Hubo intercambio de opiniones entre ellos. Hablaban de que un día salió mejor que otro, o que determinada jornada de grabación no coincidieron en tal o cual cosa. Pero eso nada más...".

Y explicó: "Son cosas del teatro. Ambos son dos profesionales y pese a esas diferencias llevaron muy bien la obra. Cuando ella nos comunicó que se iba nos quedamos mal porque estábamos muy contentos con su trabajo en la obra. Dijo que tenía otra cosa para hacer. Además si hubiese pasado algo de las características que ella dijo, ¿vos te pensás que yo no me hubiera enterado?, ¿o qué no lo hubiese hablado con ella? Realmente daba un gran satisfacción verlos juntos actuar. Ellos eran amigos, es una lástima".

"Conozco a Ricardo desde hace muchos años, lo aprecio y lo he visto crecer como persona y como actor. De Darín no se puede esperar nada malo. Ayer cuando vi ese reportaje no lo podía creer", aseguró más tarde.

Finalmente, concluyó su defensa con una anécdota: "Cuando hicimos El hijo de la novia, tuvimos que grabar antes todas las escenas en las que yo estaba presente porque me tenía que ir de viaje. La mayoría de las escenas eran con Ricardo, había que ver lo educado y correcto que fue conmigo y con todas las personas que estaban trabajando en el set".

Fotos: Clarín.

