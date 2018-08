Nicole Neumann y Vero Lozano discutieron por la despenalización del aborto

Nicole Neumann, defensora de las "dos vidas" y la conductora del ciclo, de pañuelo verde, protagonizaron un cruce durante la emisión del programa que va por La Ley por la despenalización del aborto, finalmente no fue aprobada en el Congreso, pero polémica- con posturas a favor y en contra- continúa dividiendo al público. Este jueves, en Cortá por Lozano,, defensora de las "dos vidas" y la conductora del ciclo, de pañuelo verde, protagonizaron un cruce durante la emisión del programa que va por Telefe

"Vos tenés que decidir sobre tu cuerpo en el momento de tener sexo, después estas decidiendo sobre otra vida. Si vos no querés ser madre, no sos madre. No se puede andar por la vida disfrutando, sin cuidarse, y después descartar al pibe", opinó la modelo.

"El aborto no es un método anticonceptivo, el aborto existe. La salud pública va a dar permiso a que cada mujer, para que no sienta que está delinquiendo, para que interrumpa un embarazo dentro del marco de la ley", contestó Vero.

"Yo los tres corazones de mis hijas escuché entre las 4 y las 6 semanas. No me lo contó nadie y no soy estas chiquitas que nunca tuvieron un bebé adentro", lanzó, Nicole. Pero Lozano se enojó: "Sí, pero no digas despectivamente 'estas chiquitas' porque suena horrible", expresó la animadora.

"Pero vos no podés pensar solo desde vos. Menos mal que no sos legisladora porque estaríamos todas muertas. Si fuéramos todas como vos iríamos todas a desfilar y seriamos todas rubias", pegó Lozano. "En la realidad todos sabemos que podés prevenir un embarazo", retrucó Nicole.

"Pero eso en la realidad no pasa. Yo te voy a poner un ejemplo y si querés enojate conmigo. En el mundo ideal te hubieras separado de tu marido y ninguna chica estaría hablando por ahí. En el mundo real, ocurre. ¿Cómo hacés para lidiar con eso en el mundo real?", concluyó Verónica Lozano.

Mirá el video!

Embed