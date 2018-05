Nicole Neumann disparó contra Fabián Cubero: "Encontró mi punto débil"

Nicole Neumann y Fabián Cubero va de mal en peor y las hijas de ambos se encuentran en el centro de la escena. Esta semana, la modelo le concedió una entrevista a la revista Gente y durante la charla, la rubia habló sobre algunas cuestiones que le molestan de su ex pareja, en el marco de algunas decisiones que el futbolista toma sobre Indiana (9), Allegra (7) y Siena (3). Tras la separación, la relación deva de mal en peor y las hijas de ambos se encuentran en el centro de la escena. Esta semana, la modelo le concedió una entrevista a la revistay durante la charla, la rubia habló sobre algunas cuestiones que le molestan de su ex pareja, en el marco de algunas decisiones que el futbolista toma sobre Indiana (9), Allegra (7) y Siena (3).

"A ellas nunca les gustó la exposición. Cuando aparecían fotógrafos en situaciones íntimas o familiares, siempre se angustiaban '¡fotos no, fotos no!'. A Indiana es a quien más le molesta. Me contó que hace poco se peleó con su papá porque no quería ir a un evento y que finalmente terminó escondiéndose para que no la fotografiaran. Por suerte no consumen tele y, al menos estando conmigo, nunca se vieron en una revista", arrancó a contar Nicole.

"¿Qué siento al verlas publicadas? Impotencia. Veo situaciones muy mal manejadas de su intimidad, como revelar diálogos o contar con quién pidieron dormir. Si no están conmigo, no puedo controlar qué escuchan, qué leen, y eso me pone mal. Hay tiempos para todo, para generar vínculos también. Es ahí donde los adultos debemos estar atentos, poniendo límites".

"Fabián terminó yendo en contra de lo que tanto predicaba... ¡y más!... como dejar que las chicas duerman con alguien que no conocen o sólo vieron dos veces", dijo luego, por Mica Viciconte-

Además, la rubia describió el momento en el que le contaron a las nenas sobre la ruptura: "Cuando les dijimos que nos separaríamos, Indiana se enojó mucho. Nos cuestionaba: "¡Esto no es lo mejor para nadie!". Las más chicas se quedaron en silencio, agarradas de mi mano. El verano pasado fue duro. Allegra, la que más exterioriza sus sentimientos, me decía: "Quiero volver a tener vacaciones juntos. Cuando estoy con uno extraño al otro". Pero casualmente, dos de sus amigas atravesaron la separación de sus papás y eso ayudó a naturalizar el tema.

Más tarde, Nicky contó que Cubero "encontró cómo meter el dedo en la llaga". "Reclamarle sería darle el gusto. Como no me afectaba que saliese con mujeres o hiciera notas, encontró el punto débil. Lástima que se trate de nuestras hijas".

