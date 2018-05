Nicolás Wiñazki fue agredido y amenazado de muerte por militantes kirchneristas

Nicolas Wiñazki denunció anoche que fue atacado a golpes por cuatro hombres que además lo amenazaron de Congreso de la Nación, donde realizó durante la tarde la cobertura de la sesión por el debate del proyecto para evitar aumentos a las tarifas de servicios públicos. El periodistadenunció anoche que fue atacado a golpes por cuatro hombres que además lo amenazaron de muerte cuando lo interceptaron en un garage a la salida del, donde realizó durante la tarde la cobertura de la sesión por el debate del proyecto para evitar aumentos a las tarifas de servicios públicos.

El cronista de Canal 13 y el diario Clarín reveló que radicó una denuncia en la comisaría sexta porque lo atraparon "entre cuatro" que le "quisieron pegar" y que uno de ellos logró "golpearlo un poco" en la cabeza.

Los atacantes, añadió, le "gritaron cipayo, vende patria, traidor" y le "arrojaron una botella de cerveza" cuando lo siguieron al garage donde iba a buscar su vehículo.

Además, contó que uno de los violentos le hizo una amenaza muy particular: "Cuando volvamos te vamos a matar!". "Me querían robar el celular, 'me decían dame el celular'. Me las fui rebuscando como pude hasta que apareció personal de la comisaría sexta, a los que estoy muy agradecido", dijo Wiñazki al programa A dos voces (TN). También agradeció al personal del garage que intercedió ante la agresión e impidió que la situación fuese peor.

Mirá!

Embed