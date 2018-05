Natalie Portman recuerda cuando interpretó a Matilda

Natalie Portman recordó en Instagram su debut en la pantalla grande, a los 13 años de edad, en "El perfecto asesino", película francesa de drama policíaco donde compartió roles con Jean Reno y Gary Oldman.

Se conoció que los padres de Portman obligaron a la producción del filme a suprimir una escena en la que debía aparecer desnuda y a rectificar el guion en los pasajes en que la niña se mostraba.

Rodó sus escenas durante las vacaciones de verano de 1993 y 1994. Esta exigencia ha mantenido en posteriores películas, lo que le permitió culminar su carrera de psicología.

En la década de 1990 interpretó varios papeles protagonistas en películas

como "Beautiful Girls" y "Anywhere But Here", antes de que fuese seleccionada para dar vida al personaje de Padmé Amidala en "Star Wars".

